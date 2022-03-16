國光舞蹈社現代舞-《奧運夢夢夢》，從奧運比賽發想，彷彿將觀眾帶入奧運殿堂實境中，充分傳達體育精神。（教育局提供）

「只要努力就能看見成果！」台中市國光國小舞蹈社雖不是專業舞蹈班，因訓練過程嚴謹，年年代表中市進軍全國賽。教育局16日指出，今年舞蹈社在全國學生舞蹈比賽中，將舞藝發揮得淋漓盡致，榮獲國小B團體乙組現代舞及國小B團體丙組兒童舞蹈雙特優殊榮。

教育局督學李昭嫻說，國光舞蹈社今年由18位中高年級的小舞者舞出現代舞-《奧運夢夢夢》，從奧運比賽發想，不斷揣摩各項運動姿勢，透過流暢的肢體動作完美呈現各項運動特性，搭配高昂樂曲的層層堆疊，彷彿將觀眾帶入奧運殿堂實境中，舞者們堅定的表情和自信的眼神，充分傳達了體育精神。

李昭嫻指出，丙組兒童舞蹈-《快樂小尖兵》，更是由1位一年級和10位二年級的小小兵組成，看他們雄赳赳氣昂昂、唱出代表軍紀的歌聲，團結一致，動作中有力量又不失孩子的可愛純真，小小年紀第一次比賽就能拿下全國特優，實屬不易，值得讚許！

校方表示，這兩支舞碼最開始練習的時間是2020年，仍在疫情期間進入校園服務必須施打疫苗，後援會的爸爸媽媽們都還沒辦法輪到施打疫苗，幸好有2位後援會的會長已經施打過疫苗，為符合防疫規定，只有他們2位可以進場配合舞蹈老師的編舞及訓練。

校長趙祝凌說，每一場演出都有幕後很多師長與家長苦心支持，能有這樣的成績，除學生自身努力練習外，國光國小舞蹈社孩子們是非常幸福的，有許多師長一路陪伴及一群無私奉獻的家長後援會給予支持與協助，教導孩子們表情傳達技巧等，期待國光舞蹈社在未來能持續發光發熱。