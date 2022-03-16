高雄燕巢昨因鳥襲又停電，造成大社區、燕巢區鳳旗路、角宿路一帶共2000戶停電；經濟部長王美花稱高雄鄉下地方動物較多引起停電的說法引發爭議。

針對經濟部長王美花稱高雄『鄉下地方』的言論，高雄市議會國民黨團提出強烈譴責，要求王美花部長該為全台連續停電下台負責，更要求高雄市長陳其邁要為高雄人硬起來，向中央提出抗議。

黨團總召童燕珍表示高雄作為六都直轄市，停電事故都能被說是鄉下地方輕描淡寫帶過，難道王美花部長的意思是，只要是鄉下地方停電就沒關係嗎？在這邊強力的呼籲陳其邁市長應該要有所表示，站出來捍衛高雄人正常用電的權力。

議員陳美雅則表示高雄在民進黨執政之下，已經變成中央口中的鄉下地方，台灣的電網如此脆弱，卻沒有任何人要為此負責，把責任推給動物、推給基層、甚至推給椅子。不但不知悔改，更貼標籤羞辱高雄人，陳其邁市長應該向中央表達嚴厲抗議。

邱于軒議員表示，現在全台已經玩起了『停電蹲』，一個地方停完電就換下個地方。面對中央電力管理如此鬆散荒唐，諷刺陳其邁市長應該要拿出跟台電爭取8000萬蓋動物園的魄力，代表人民向台電求償，更譴責王美花部長，能力不足就換人做。

黃紹庭議員說蔡英文政府執政六年來因為錯誤的政策導致多次全台大停電，最荒謬的是台鐵出事交通部長下台，台電出事經濟部長卻不用下台。直批現在的行政院長蘇貞昌像黑道老大，只會講幹話、嗆聲來解決問題。強烈的要求王美花部長對『鄉下地方』道歉。

黨團總召童燕珍最後帶領黨籍議員高喊『陳其邁硬起來，王美花下台』的口號，呼籲執政黨對於對於傷害高雄的言論，還有台電的疏失要有人出來負起責任；市長陳其邁則表示，高雄幅員遼闊，有2900平方公里，但是不管是303、或是昨天燕巢的停電，都突顯了電網的脆弱，不管在哪個行政區，都偶有發生哪裡跳電、哪個變電所設備老舊的情形，所以台電應該要痛定思痛，檢討電網的韌性。