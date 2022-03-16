根據世界衛生組織（WHO）數據顯示，肺癌在全球癌症死亡人數排名第一，台灣也是如此，而肺癌早期並非完全無症狀，平時應提高自我警覺，不過說到肺癌的症狀，普通都會想到咳嗽，有醫師對此表示，肺癌腫瘤通常要長到超過3公分，壓迫氣管才會引起咳嗽，發現時狀況可能都蠻嚴重了，因此可以留意另外4個身體警訊，及早發現治療。

亞東醫院胸腔內科主任鄭世隆在《健康2.0》提到，肺癌在臨床上會出現咳嗽症狀，但它與一般感冒咳嗽不同，普通咳嗽主要是呼吸道受刺激、感染，或過敏發炎而引起，一般會伴隨有痰或喉嚨癢等症狀，但若是肺癌引發的咳嗽，並不會因為外在刺激而咳的更嚴重，屬於持續性的咳嗽，而且腫瘤小於1公分時，在臨床上是沒有症狀的，直到腫瘤越長越大，超過3公分壓迫氣管，才會引發咳嗽。

鄭世隆醫師解釋，由於肺癌腫瘤小於1公分時，臨床上大多毫無症狀，因此也不一定會出現咳嗽，所以可以靠另外4種症狀檢視身體，第一是「體重莫名下降」，因為腫瘤在肺部慢慢生長，導致營養缺乏，使體重下降，第二是「咳嗽伴隨咳血」，代表肺部腫瘤已經影響到氣管，因此才會產生咳血的狀況。

第三是「聲音沙啞」，若出現聲音沙啞的狀況，並非只是喉嚨問題，可能是肺癌已侵犯到神經，造成聲音沙啞的現象，第四為「其他關節疼痛」，就算肺部的腫瘤並沒有很大，但已轉移到骨頭，就會出現關節疼痛，若出現以上4症狀，表示肺癌腫瘤正在不斷生長。

鄭世隆示警，在生活中若想防範罹患肺癌，最重要的就是「戒菸」，並且遠離二手菸，再者是避免接觸空汙，對於女性而言，炒菜的油煙也是肺癌的危險因子，因此在烹飪時要開抽油煙機，除了透過身體變化進行檢視，醫學上可使用低劑量電腦斷層掃描檢查肺部，以利早期發現肺部病變，盡早治療，避免肺部病況惡化。