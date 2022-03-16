本土疫情趨緩，不少民眾開始在國內旅遊，臉書粉專《高雄點》分享高雄人當地陪會去的12個景點，但仔細一看卻發現，其中竟然有「去台南玩」和「帶台南人逛IKEA」，引起網友熱議，不少台南人笑歪直呼「帶台南人逛IKEA，這也太羞辱人了！」另有大批網友則喊道，景點根本不重要，哪裡有冷氣就去哪是正解，高雄熱到不可思議，請自己去玩吧！

臉書粉專《高雄點》近日分享「高雄人當地陪（導遊）會去哪？」前12名依序是「夢時代與漢神巨蛋」、「西子灣」、「鹽埕區和駁二」、「去台南玩」、「旗津」、「新崛江（傍晚以後）」、「帶台南人去逛IKEA」、「爬柴山和壽山」、「瑞豐夜市（含周邊）」、「帶北部朋友吃丹丹漢堡」、「蓮池潭」以及「佛光山、舊鐵橋與旗山」。

而在這前12名的排行榜中，多數是高雄著名的觀光景點，不過第3名（去台南玩）與第7名（帶台南人去逛IKEA）卻意外引起網友熱烈討論，「身為台南人，看到第7點有一種備受屈辱的感覺」、「7也太羞辱人」。另也有台南網友替自己平反說，台南人都是自己去逛IKEA，才沒有要求高雄人帶路，而且最常接到高雄朋友打電話來說「欸！台南有什麼好玩的？有啥好吃的？」

另有大批網友無奈大嘆，景點怎樣不確定，但高雄真的太熱了，朋友一來都直接帶去有冷氣的地方，很少在外面啦！「駁二熱死了！今天早上10點的太陽，像正午豔陽」、「高雄太熱了，哪裡都不適合去」、「太熱了，請自己去玩」」、「之前是直接去KTV，太陽下山才開始活動」。甚至還有人開玩笑說，「上次去高雄電影節，一出高鐵站，熱到直接轉身買回程票了呢（誤）」。