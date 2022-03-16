俄羅斯總統普丁持續打壓言論自由，《每日郵報》(Daily Mail)報導，俄羅斯反對派領袖納瓦尼（Alexei Navalny）的發言人亞爾米許（Kira Yarmysh）表示，俄羅斯檢察官要求法院以詐欺與藐視法庭罪重判13年刑期，並將他轉移至重刑犯監獄。

多家俄羅斯通訊社也證實此消息，俄國檢察官提霍諾瓦（Nadezhda Tikhonova）表示：「我要求判處納瓦尼有期徒刑13年，及其後觀護2年。」，併科120萬盧布(約台幣30萬)罰款。

俄羅斯反對派領袖納瓦尼(Alexei Navalny) 出庭 遭求刑重判13年

納瓦尼自2009年起就是俄羅斯的反對派領袖，他多次發表批評普丁以及克里姆林宮的言論。2020年，納瓦尼訪問西伯利亞後在返回的飛機上遭到下毒，隨後至德國治療，俄羅斯國內普遍認為是政府所為。納瓦尼痊癒後於2021年返回莫斯科，隨即遭到俄羅斯聯邦監獄管理局（FSIN）的拘捕。

納瓦尼目前已經在莫斯科東邊的監獄服刑了兩年半，他的罪名是違反假釋罪。這些指控一般被認為是普丁為了打壓這位反對者而捏造的。

亞爾米許在推特上說，「普丁想要把納瓦尼永遠關在監獄裡，即將到來的判決與法律無關。一個假的受害者、一個做偽證的證人，就要將納瓦尼重判13年。」預計之後還會有一次審判。

除了納瓦尼之外，亞爾米許在上週也遭到俄羅斯當局的通緝。先前俄羅斯當局以亞爾米許違反COVID-19的防疫規範為由，判決亞爾米許拘禁18個月，亞爾米許隨即逃離俄羅斯。

普丁繼續打壓其他反對派，納瓦尼的盟友大多都已逃離俄羅斯，俄羅斯2月下旬開始入侵烏克蘭，反對派也透過社群媒體呼籲停戰，並進行停戰抗議等活動。