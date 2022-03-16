中華電信將於3月22~25日，參與「2022年台北智慧城市展」，展現中華電信數位創新專業能力及5G智慧科技生活圈的應用實力。

中華電信表示，廣結盟為公司長期策略，今年台北智慧城市展將運用5G網路串聯，透過與行動終端及數位內容商等多方合作模式，創新加值應用、形成AR/VR生態系，展演5G精彩的娛樂生活。

中華電信在推動5G網路與公部門展演活動部，包括高雄市跨年及桃園市音樂節的異地共演、新竹市行動光雕活動、國家電影中心的5G多視角直播等。另外，在虛實整合應用包括故宮AR導覽、屏東數位市集AR活動等，使用平板或手機呈現虛擬內容與實景結合畫面。

未來亦將應用AR互動技術，提供民眾在博物館看到翼手龍化石圖片時，手機螢幕就能呈現3D動畫及和聲音，透過互動體驗及沉浸感，加深對文創內容的印象。

中華電信將在這次台北智慧城市的「建構智慧城市數位轉型新動力」論壇分享數位創新經驗、以及下世代的智慧新城市樣貌。會中將邀請臺灣希望創新、博遠智能科技、緯謙科技分享企業數位轉型的成功案例，中華電信展現5G專網技術及AR應用實績，以創新技術為客戶開拓疫後數位轉型新商機。