面對全球飼料原物料價格飆漲，有豬農反映為降低生產成本，現行廚餘養豬的限制應放寬，農委會主委陳吉仲表示，為防止非洲豬瘟疫情，飼養頭數199頭以下養豬場依舊不得使用廚餘餵豬，但未來有望推動廚餘飼料化供農民使用，短期內盡快提出，達到防止非洲豬瘟與廚餘去化的雙贏。

受全球新冠疫情衝擊，貨輪塞港、運費大增，導致禽畜飼料來源的黃豆、玉米等缺乏，在俄烏衝突下更影響國際原物料價格，畜禽業者的生產成本因而大幅提高，也有豬農表示，為降低生產成本，現行廚餘養豬的限制應放寬。

農委會主委陳吉仲今(16)日受邀出席「2022第七屆臺灣寵物市場行銷趨勢論壇」受訪表示，面對上述問題，農委會已掌握原物料狀況，確保在不影響飼料業者的合理利潤底下，飼料成本能夠穩定。

至於放寬廚餘養豬規定，陳吉仲指出，為防範非洲豬瘟，尤其上周還在台中發現來自泰國的香腸檢出非洲豬瘟陽性病毒，因此199頭以下小型養豬場仍不得使用廚餘，400頭以上養豬場必須依照規定以攝氏90度蒸煮1小時。

陳吉仲表示，雖然現行規定未變，但期望能透過廚餘飼料化達到防疫與廚餘去化，相關做法短期內盡快提出。

農委會畜牧處副處長江文全解釋，廚餘飼料化除了共同蒸煮，飼料化還有調配營養成分的程序，國外做法在處理後會透過槽車運送給農民使用。