俄羅斯2月24日入侵烏克蘭，外交部長吳釗燮2月26日時發推文批評俄羅斯發動「野蠻戰爭」。民眾黨立委邱臣遠今天爆料，俄羅斯外交部不滿吳釗燮推文，因此將我駐俄代表耿中庸叫去「訓斥」，吳釗燮則澄清說只是「意見交換」。

邱臣遠今天在立法院外交國防委員會質詢時表示，他接獲陳情爆料，俄羅斯外交部因不滿吳釗燮的推文，將耿中庸找到外交部內「訓斥」，並詢問吳釗燮有無此事？

吳釗燮回應表示確有此事，不過駐俄代表處和相關單位見面是經常性的事，「這個是意見交換而已。」吳釗燮否認「訓斥」之說，也強調俄方並沒有提到他的推文。

吳釗燮也指出，台灣被俄羅斯列入不友善名單，台灣是48國其中一個，我方對俄羅斯的譴責制裁也沒有超出其他國家的範圍。

吳釗燮日前接受捷克「經濟報」（Hospodarske noviny）總分析師Martin Ehl視訊專訪時也指出，我國與其他民主國家共同譴責並採取制裁措施，因此被俄羅斯列為48個「不友善」的民主國家之一，但我們深感自豪。

吳釗燮強調，台灣政府及民間深切體認烏克蘭是為了主權而力抗強權，所以踴躍對烏克蘭捐款並提供物資等人道援助。我們將運用這些資源，協助逃至鄰近國家的烏克蘭難民。