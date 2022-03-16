花蓮林榮遊憩區轉型成「慢城客家驛站」，進駐館內的織布工藝師在現場織出一條象徵原客共榮的紋路。（羅亦晽攝）

花蓮林榮遊憩區轉型成「慢城客家驛站」，在西林村經營部落旅遊的太魯閣族青年程廷（Apyaig Imiq）也進駐館內，盼能讓更多遊客認識部落特色。（羅亦晽攝）

花蓮林榮遊憩區轉型成「慢城客家驛站」，進駐館內的織布工藝師在現場織出一條象徵原客共榮的紋路。（羅亦晽攝）

花東縱谷國家風景區管理處活化已成蚊子館的花蓮林榮遊憩區，供地方團體進駐經營，盼能展現地方原客共榮精神。（羅亦晽攝）

花東縱谷國家風景區管理處活化已成蚊子館的花蓮林榮遊憩區，供地方團體進駐經營，並預計整頓館舍後方尚未開發的區域，將其作為自行車道或旅遊秘境，納入未來的遊憩動線規畫。 （羅亦晽攝）

花蓮縣鳳林鎮林榮里是通往萬榮鄉西林村的重要出入口，因地理位置特殊，是原住民族與客家人的交融之處，發展特色觀光，勢必能成亮點，因此花東縱谷國家風景區管理處活化已成蚊子館的林榮遊憩區，供地方團體進駐經營，展現原客共榮精神，並計畫整理遊憩區後方未開發的區域，作為單車步道，讓遊客以輕鬆慢活的方式，深入了解當地與眾不同的地景文化。

在西林村經營部落旅遊的太魯閣族青年程廷（Apyaig Imiq）指出，原先居住秀林鄉太魯閣的部分族人，因日據時代理蕃政策，隨日本人遷徙到萬榮鄉西林村開採伐木，客家人則移民到一旁北林村發展煙葉，林榮里進而成為連結產業的核心之處。

程廷接著說，1960至1980年代，林榮里因政府派駐榮民到附近山區伐木、採礦，台糖也在附近林地種植甘蔗，集結當時重要的農業與工業，變得十分繁榮，街上甚至有電影院、西藥房及山產店等，直到產業型態改變，青年逐漸外移，且台9線10年前改道東移，往來人車大量減少，榮景不復以往。

由於林榮里地景文化特殊，因此縱管處斥資近1千萬元，整理已淪為閒置空間的林榮休憩區，讓鳳林鎮觀光旅遊發展協會以「慢城客家驛站」營運方式進駐，盼結合原民、工藝、移民等特色，發展定點小旅行，成為能深刻體驗當地生活與文化之處。

縱管處長郭振陵表示，鳳林地方凝聚力強，用心推廣技藝，是林榮里的發展契機，縱管處未來也會協助地方團體，結合手作體驗、食農體驗等發展特色遊程，逐步充實營運空間。由於林榮遊憩區約有5公頃的土地，目前只發展2公頃，至於未開發的區域，計畫將其作為自行車道或旅遊秘境，並在未來納入遊憩動線規畫。

鳳林鎮觀光旅遊發展協會理事長李美玲表示，林榮里位置特殊，雖屬鳳林鎮，但和萬榮鄉西林村僅一線之隔，是原客交融之處，未來將結合在地工藝師、小農產品等，讓「慢城客家驛站」能作為呈現東部原客互助合作的館舍，同時也樂見步道的設置，相信未來能成為從客家到原民生活的轉換空間。

程廷則說，由於一般遊客須搜尋相關資訊才能前往部落，相信「慢城客家驛站」能結合鄰近社區與部落旅的遊資源，轉化成遊客中心，提供旅人相關資訊，讓更多人能看見部落。