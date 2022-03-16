「桌遊新鮮報，快點來報到！」聽到這個耳熟能詳的口號，就知道家長和小朋友們引頸期盼《桌遊新鮮報》回來了，一樣還是由「迷糊王」小龍哥哥及「知識王」原創姐姐，為大家介紹更多好玩有趣的桌遊新資訊。

《桌遊新鮮報S2》開頭保留第一季小朋友最喜歡的「腦筋急轉彎」，並增加了進階版的「英文腦筋急轉彎」，令爸媽頭痛的「造句練習」、「看圖猜成語」，看著小龍哥哥和原創姐姐互相鬥智、抬槓，小朋友也能跟著腦力激盪或開懷大笑。

《桌遊新鮮報S2》是由龍華動畫台與多家桌遊發行公司一起合作，像是憑著理想與熱情在業界經營近10年的桌遊達人「逸馬桌遊小教室」，雖然前陣子遭受疫情衝擊，但仍堅持初衷，善用親切易懂的解說方式，加上豐富多彩的圖卡，並與多位玩家風趣的實際試玩，演練各種突發狀況，讓小朋友明瞭遊戲實際玩起來的樣子。

來自法國「Go kids（玩樂小子）」，是全世界最大的桌遊公司，這次將刺激有趣的家庭桌遊「嗒寶」台灣在地化，為了台灣的玩家將特色小吃珍珠奶茶、景點建築台北101、傳統文化歌仔戲、保育動物櫻花鉤吻鮭、特有商品藍白拖等台灣特色納入遊戲卡中，就是要考驗台灣人的觀察力，反應力，以及對家鄉文化的了解。

還有在台灣經營好幾年的指標性廠商「新天鵝堡」，有位可愛的德國老闆，他甚至可以用流利幽默的中文，將複雜的遊戲規則，用簡單易懂的方式介紹給大家。市面上琳琅滿目的桌遊品項，卻讓家長們擔心無法選出適合小朋友的桌遊，陷入選擇障礙，《桌遊新鮮報S2》以專門介紹適合4-12歲學齡孩童的桌遊，希望帶領家長與孩子們一起入門。

藉由「桌遊共玩」做為親子的溝通橋樑，讓大人們可以正向語言引導，小朋友能正確情緒表達，不僅促進親子關係，從遊戲中得到的體悟，才會讓孩子印象深刻。《桌遊新鮮報S2》將在3月19日起每周六日下午五點，在中華電信MOD 104頻道龍華動畫台播出，全台首播。