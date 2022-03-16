拚連任的台南市長黃偉哲16日中午接受媒體人王時齊專訪，他以日劇《阿信》自比政壇「阿信」，挺過線民風暴獲黨徵召參選，他說，自己甘於做苦工、拚市政，對年底選戰有信心，但也不諱言，回頭看這段經歷，就像背後中彈、掉了一層皮。

黃偉哲挺過黨內風波，他說，不管藍或綠都會面臨黨內競爭，內耗內傷難免，自己經歷這一遭，他以烏克蘭戰爭比喻，人家打戰是正面中彈，但黨內競爭殺紅眼，讓人感覺像是背後中彈、掉了一層皮。他話鋒一轉，走過這段回首，競爭是一時的，接下來要團結拚選舉，希望走過這一段，黨內同仁能相視一笑。

王時齊問到，黨內競爭成這樣是否影響黨團結？黃偉哲說，有人的子彈是從背後射過來，每個內鬥內戰當下一定會影響黨的團結，「一點一可能小於零點五」，除非碰到強而有力領導者或仲裁者，如有人內鬥就取消資格，才能避免分裂。

他也提到，脫離民進黨參選的人，最後幾乎都以失敗收場，很少人能成功，因為民進黨支持者及黨員有很強的凝聚力，所以脫黨者參加大選，都會被選民制裁，但這幾年政壇基本盤內縮，所以類似制裁相對少一點。

面對國民黨目前對手雖仍不明朗，但相較往年都沒人要選，今年有一堆人選，黃偉哲評謝龍介、陳以信、高思博3人都是可怕且可敬對手。他說，陳以信跟高思博都是博士，陳以信年輕、學歷好，高思博家族在台南耕耘多久、政經實力不容小覷，謝龍介本土性跟地方連結強，「但我學歷也不錯、在地服務久且跟地方連結深，「他們3個人的優點我都有」。

黃偉哲提到，4年前台南市長選舉，國民黨保住了基本盤，而民進黨基本盤卻掉了不少，但這幾年來，市政民調有往上走，他自評，這4年從摸索、上手到順手，相信市民也感受得到台南一直在發展往前走，雖然沒有高上大的建設，但他對連任有信心。