在元大金大手筆豪氣發放每股1.8元的股息效應帶動之下，元大金股價16日應聲大漲，盤中最高大漲1.05元，漲幅4.26％，成為鋒頭最健的金融股；尤其是元大金此次發放的股息，現金股利就有1.5元佔絕大多數，殖利率高達6％，使投資人蜂湧買進。

截至中午12點半，元大金漲0.9元，漲幅3.65％，若以其他金控股16日盤中漲幅來看，國泰金漲0.2元，目前股價每股61.5元，漲0.33％，富邦金平盤每股72.7元、中信金漲0.25元，每股26.85元漲0.75％，元大金在主要金控股的漲勢由此可見。

由於元大金股價目前偏低，因此投資人也樂於買進，以兼賺利差和價差。倘若比較本益比，目前金融股的本益比平均有20.43倍，而元大金的本益比8.59倍，可說遠低於同業平均水準，也意謂元大金的本益比未來還大有成長的空間，同時元大金也有相當強勁的基本面推升，尤其是元大金在上週最新對法人公布的投資人報告書中，首度公布其海外曝險部位，以及持有債券部位的信評，除了中港的曝險僅8％、3％之外，俄羅斯零曝險，且債券信評從金控到銀行、證券、壽險等各子公司，絕大部分的部位都是最高評等，也令外界對於元大金集團的資產品質更一目瞭然，對於投資安全性更有加分效果。