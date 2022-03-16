高雄大寮區自由路、文化路附近今年1月16日接連傳出3起縱火案，火勢波及民宅、汽車等，還讓一棟民宅內1家五口受困頂樓，警方獲報後循線逮捕故意縱火的陳姓男子，他供稱路邊雜物阻礙交通，所以才放火，高雄地檢署偵結，將陳男依公共危險罪起訴，陳男移審後高雄地院裁定續押。

高雄大寮今年1月16日晚間接連發生3起火警，先是18時57分自由路一處空地雜物堆起火，接著19時39分文化路上又發生雜物燃燒，接著近20時文化路一棟3層樓透天住宅外的廢棄物和汽車突然起火，火勢蔓延民宅，居住在透天厝內的一家5口受困屋內逃到頂樓，高市府消防局出動8車18人前往搶救，所幸最終救出5人、無人傷亡，並於20分鐘內撲滅火勢。

警方趕抵火場時，有目擊民眾指稱疑似有人故意縱火，案發當時戴著半罩白色安全帽，騎乘機車點燃報紙，引發火災後便隨即離去，警方擴大調閱監視器並掌握特定對象，循線於37歲的陳姓男子家中將他拘提到案。

陳男偵訊時，一開始矢口否認縱火，直到警方拿出他犯案過程的監視器畫面，才改口坦承犯行，陳男辯稱看到路邊堆置雜物阻礙交通，才會放火燃燒，不知道會波及其他物品及民宅，警方訊後移送高雄地檢署偵辦。雄檢偵結，認定陳男縱火事實明確，依公共危險罪將他起訴，移審法院後，法院裁定續押。