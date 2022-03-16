新冠肺炎疫情衝擊全球航空與觀光市場，桃園國際機場去年旅運量91萬人次創下新低，年收入較疫情前減少數10億元，2030年前又要面對1400多億元工程款，桃機公司將向行政院爭取增資後舉債，期待能從明年開始，並且估旅運量到2027年才能恢復疫情前水準。

民航局長、桃園機場公司董事長林國顯表示，桃機公司成立11年，盈餘每賺100元就會放35元到公基金，過去累積約127億元，但因這2年碰到疫情，加上推動第3航廈、第3跑道工程，各約956億、375億元經費，2件計畫加上工程維修，款項超過1400億元，短期內會有財務調動問題，因此擬計畫向行政院提增資，目前還在跟主計總處協調中。

林國顯說，考慮桃機未來財務缺口達1400多億，第3航廈預計2026年蓋好營運，因此希望這2年協助增資，讓桃機在疫情未恢復前有運轉餘裕，且桃機公司的資本額不高，僅248億左右，加上盈餘才300多億，借款有一定限制。

林指出，希望政府2023年開始協助，增資幾百億桃機就能順利借款，度過2026年以前的付款高峰。他坦言，提出增資的額度高，而政院會給多少還要通盤考量，借多少、分幾年都還也不一定，建議照每年不同階段供應，而依照資金缺口與借款額度來看，一年大概要借100多億。

林國顯指出，國際航空運輸協會（IATA）、國際機場協會（ACI）預估全球航空市場2026年才能恢復到疫情前（2019年）的水準，目前看來亞太地區復甦更弱，包括香港、新加坡、台灣等，恢復力道都比歐美弱，這點導致桃機公司持中估計，到2027年、2028年恢復，但還要看這幾個月的狀況，或許會再有變動。