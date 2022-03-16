由人氣演員南柱赫和金泰梨主演《二十五，二十一》劇集目前正在熱播中，純愛熱血的劇情吸引大批劇迷觀看，除了在韓國本地受到喜愛外，短短數周在台灣登上Netflix排行榜第二名，在海內外都造成不小的話題，然而該劇進入到下半部故事後，在韓國法律尚未成年的19歲女方，卻遭到已23歲的男方告白，引發與未成年人戀愛的倫理爭議。

南柱赫在劇中飾演經歷金融風暴後家裡破產的公子哥，在人生最低潮的時候，遇見了由金泰梨飾演的高中擊劍選手。該劇的劇情簡介裡明白寫到，將會在25歲和21歲的那年才會戀愛。在最新的集數之中，兩位年輕男女逐漸從打鬧轉變為曖昧狀態，南柱赫深情款款地向女方告白，雖締造不少經典場面，但依舊尚未正式確認彼此關係。

這段劇情兩人並未有肢體接觸，然而多數人卻表示無法接受編劇安排一位成年人與未成年人的戀愛組合，紛紛留言表示，「再怎麼是電視劇也不能未成年設定談戀愛」、「校服跟西服的組合還是噁心」、「不理解女主人設為何非要未成年高中生」、「電視劇的影響力很大，會讓未成年的學生看了有幻想」認為不該美化未成年人的戀愛。

不過也有人持反對意見，坦言「女主只差幾個月就要到20了，更何況，現在又沒談」、「男主要不是家破產了，不也還是個學生？」、「連手都還沒牽，談論未成年戀愛也太誇張了」還有人說電視劇需要跟現實去做個區隔，「現實當然不支持戀愛，但電視劇為什麼不可以？」