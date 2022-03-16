蔡政府推動量子國家隊，將在5年內投入80億元，建置量子研究、產業合作平台。行政院科技會報辦公室、科技部、經濟部、中研院等，今日舉行跨部會聯合記者會，宣布參與量子國家隊的17個產學研團隊成軍，期盼能為未來量子電腦等產業鏈奠定基礎。

科技部指出，量子國家隊最重要的就是量子國家隊研發團隊，歷經2年多整合，終於到位，共計17個產學研團隊，其中包含72位跨領域與學研法人單位的專家學者以及24家公司，研發面向將聚焦於「量子元件」、「量子電腦」、「量子演算法」及「量子通訊」等技術項目或跨項目整合發展。

行政院科技會報辦公室副召集人吳政忠表示，中研院南部院區將成立量子研究基地，這是量子國家隊成軍的重要里程碑，希望大家能夠合作、努力，未來10年在量子研究的上中下游，都獲得成績。

吳政忠強調，量子科技要聚集台灣菁英的產學專家，對資安、金融、國防產業等，產生重大影響。目前台灣的半導體產業具有國際競爭力，半導體未來若能跟上游研發單位合作，台灣將有機會參與量子科技的產業變革，目標2030年有成果產出。

經濟部技術處處長邱求慧指出，全世界都在關注量子科技發展，但目前量子電腦體積還有一間教室的大小，未來量子電腦要微縮化，這就是台灣半導體產業的重要商機。另外，量子電腦必須在低溫中運作，這是目前半導體葉尚未熟悉的領域，因此未來要在材料和設計上，有新的研發與突破。

邱求慧表示，經濟部將在未來4年投入3.2億元的科研相關預算，協助產官學研發展量子研究等技術，進一步掌握商機。

中研院已在多個研究單位，投入量子研究發展，包括量子電腦、量子密碼、量子材料等，中研院院長廖俊智指出，在新冠肺炎疫情爆發前，就已經舉辦一系列討論會議，探討不得不做量子研究的理由。

廖俊智表示，量子科技已經進入到2.0時代，全球已經投入6,800億元經費進行研究，幾乎每個月都有重要突破，台灣再不做就來不及了。而且量子電腦發展成功後，量子密碼也會帶來資安與國安問題，量子電腦運算能力遠勝於現在的電腦，將帶動資訊產業大洗牌。

然而，台灣資源有限，沒有辦法世界量子列強競爭，廖俊智認為，必須在有限資源下，選定量子研究方向，不斷聚焦、整合，在總統蔡英文、行政院長蘇貞昌的支持下，開啟國家量子計畫。