兒童是否打疫苗，台大學者比較支持與反對兩方意見。

台灣國門逐漸打開，但台大公衛學院教授陳秀熙表示，在群體免疫過程中，如今只剩下12歲以下兒童尚未接種疫苗，兒童被感染的機率提高，其健康平等問題浮上水面，比較目前支持與反對兩方意見，他指出，根據美國最新監測發現，5~15歲兒童施打兩劑BNT疫苗，可降低31％~59％的感染率，但另一方面來說，接種後引發MIS-C（兒童多系統發炎症候群）的比例卻也將近5成。

綜觀國際疫苗接種情況，台大公共衛生學院教授陳秀熙指出，歐美國家幾乎都有接種，例如美國建議5歲以上兒童可施打COVID-19疫苗，澳洲則除了輝瑞疫苗外，也建議6歲以上孩童接種莫德納疫苗，而日本從三月份開始，建議5至11歲孩童接種輝瑞疫苗，我國12歲以下兒童是否接種疫苗則還在討論中。

陳秀熙指出，美國一篇以亞利桑納州、佛羅里達、德州、猶他州以主動監測的方式定期對參與者不論是否有症狀都施行 RT-PCR 檢測，奔別比較完整接種輝瑞疫苗及未接種兒童後，發現兩劑疫苗施打，可以降低5-11歲兒童Omicron感染達31％，對 12-15 歲青少年的效益更高達 59％。

而針對感染個案的比較則發現，完整施打的染疫者因疫臥床天數顯著少了 0.6 天，但因疫缺課時數則增加了 11.1 小時。

雖然疫苗能降低染疫風險，但根據研究顯示，施打輝瑞疫苗引發MIS-C（兒童多系統發炎症候群）的比例以5至11歲最高，將近五成。因此有部分人認為，確診頭痛、咳嗽、流鼻涕等輕微症狀，還比疫苗帶來的風險低。

除了施打疫苗能預防兒童感染外，陳秀熙強調，NPI（非藥物介入措施）也十分重要。根據美國研究顯示，疫苗涵蓋率需40％以上，才能有效降低感染，但若校園嚴格實施口罩令，則可降低23～24％染疫風險。