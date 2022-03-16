國民黨發言人白喬茵今（16）日與前高市府青年局長林鼎超到楠梓區永興市場走訪攤商，特別選在303全台大停電的同一時段、早上9時6分掃街。（柯宗緯翻攝）

國民黨發言人白喬茵今（16）日與前高市府青年局長林鼎超一同到楠梓區永興市場走訪攤商，特別選在303全台大停電的同一時段、早上9時6分掃街，她狠嗆經濟部長王美花「動物說」在卸責，「難道蔡英文執政之前野生動物都在動物園裡嗎？」

高雄近日停電，引發民怨。王美花表示，昨天高雄停電是鳥擊，還稱「鄉下地方還會有猴子、蛇、松鼠等等都可能都會誤觸」，今早高市議會國民黨團也開記者會痛批，要求王美花下台負責。

「難道蔡英文執政之前野生動物都在動物園裡嗎？」白喬茵則怒批，部長將高雄形容成鄉下地方，甚至推卸責任到這種地步，若野生動物誤觸會有停電的風險，那政府就應該要建立管理機制及相關預防措施，而不是將責任都歸咎於野生動物上。

白喬茵疾呼，經濟部未做好管理責任，本該被檢討，甚至身為首長的王美花也應要辭職以示負責，而不是和行政院長一搭一唱逃避責任，根本就是最壞示範，請拿出實際作為，不要再讓野生動物背黑鍋。