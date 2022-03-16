台中市北區五岔路口科技執法滿月，警方統計自2月16日至3月15日止，闖紅燈、跨越雙白線、不依規定車道行駛及其他不遵守標誌標線號誌指示行駛等違規行為違規6863件，以「在多車道左（右）轉彎，不先駛入內（外）側車道」違規態樣為最多，警方製單可處駕駛人600元以上1800元以下罰鍰，闖紅燈可處駕駛人1800元以上5400元以下罰鍰。

警方統計，向上路6路區間測速取締超速135件、發生全般事故7件與前期相較減少6件(-46.2％)；台61線區間測速取締超速278件，發生全般事故13件與前期相較減少4件(-23.5％)；北區五岔路口取締各項違規6863件、發生全般事故18件與前期相較減少2件(-10.0％)，科技執法確實能夠有效減少交通事故。

區間測速恢復執法1個月期間，台61線測得超速違規之最高車速達110公里／小時，依道路交通管理處罰條例規定，可處駕駛人新臺幣3000元以上6000元以下罰鍰；超過速限60公里以上屬於危險駕駛，可處駕駛人新臺幣6000以上24000元以下罰鍰。

另北區五岔路口，統計執法後1個月期間內，以「在多車道左(右)轉彎，不先駛入內(外)側車道」違規態樣為最多，而該項違規又以三民路往北方向居多，警方提醒市民朋友注意，於臨近路口前有設置警示標誌及告示牌面，讓駕駛人在適當距離內能清楚辨識該路口有偵測違規執行取締，不依標誌標線號誌指示行駛，可處駕駛人600元以上1800元以下罰鍰，闖紅燈可處駕駛人1800元以上5400元以下罰鍰。

台中市交通警察大隊指出，五岔路口科技執法違規其中以三民路往北方向居多，警方提醒，於臨近路口前有設置警示標誌及告示牌面，讓駕駛人在適當距離內能清楚辨識該路口有偵測違規執行取締，一定要依標誌標線號誌指示行駛。