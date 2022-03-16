4歲女機智救母 見她落海接父電話喊報地點

新北市34歲許姓女子因婆媳關係不睦，14日晚向丈夫表示帶女兒到淡水漁人碼頭散心，丈夫擔心妻女安危，向警方報案並電話聯繫妻子，4歲女兒接起電話說：「媽媽掉到水裡了，我們在很多石頭跟水的地方」。警方根據手機定位查出許女大約位置，再依女童描述，順利尋獲落海許女，員警下水將其救起，幸無生命危險。

淡水警分局14日晚間10時許接獲39歲邱姓男子報案，稱妻子帶4歲女兒去淡水漁人碼頭，擔心會有不理智舉動，中正路派出所警員李建德與陳國平立即趕往漁人碼頭與邱男碰面，現場搜尋均未發現母女身影。

邱男心急撥打妻子電話，電話被女兒接起，稚嫩的聲音說：「媽媽掉到水裡了，我們在很多石頭跟水的地方」。員警遂以手機定位查出許女在「水管公園」附近，趕往後果然發現許女的自小客車，立即沿著河岸步道搜尋「很多石頭的地方」，果然在出海口發現許女載浮載沉，女童則站在岸邊。

因情況危急，李員立即卸下裝備，下水將許女拉回岸上，所幸許女意識清楚，僅輕微溺水，經消防人員到場協助送醫後已無大礙。

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