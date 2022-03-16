台南市從3月5日至13日接連傳出19起本土病例，疫情雖有升溫跡象，所幸14日起到今天維持3天零確診，衛生局今日起也於新營、柳營設社區篩檢站，預計10天篩檢3000人次PCR，目標拚清零。

衛生局長許以霖表示，台南目前疫情雖穩定，幾個熱區社區篩檢結果都呈現陰性，上周出現確診案的幾個相關傳播鏈，包括醫院、職場經二次PCR，大部分結果出爐都是陰性，但仍擔心有社區可能潛在感染源，因此，從今天到25日在新營衛生所、新營體育場、新營太子宮、柳營衛生所等地設置社區篩檢站。

此外，台南市政府昨天也宣布，從3月15日起至22日止，台南市醫院、住宿式長照機構，除中央規定例外情形，全面禁止探病。

衛生局指出，篩檢站開設時間如下：3月16日至25日，每日上午9時至中午12時於新營衛生所、上午9時30分至11時30分於新營體育場；3月16日至20日上午8時至11時於新營太子宮／圖書館；3月16日下午1時30分至3時30分、3月17日至18日上午8時30分至10時30分於柳營衛生所。

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