國民黨立委蔣萬安上周質詢行政院長蘇貞昌，詢問敢不敢承諾不再大停電，蘇拒絕承諾，還稱蔣家也沒反攻大陸，此事引爆藍營怒火，有立委也提案要求「反質詢」入法，本周四將召集協商討論。蘇貞昌昨(15日)赴立院備詢前表示，立院所訂法律從未說不能反質詢，只有說「答詢不能超出質詢範圍」。對此，資深媒體人黃暐瀚今(16日)表示，那請問院長的「質詢權」又訂在哪裡？

黃暐瀚今在臉書表示，蘇院長的問題根本不在「反質詢」，而是在「講話的態度」，國會議員與行政官員詢答過程，有問有答，總不能叫官員都「不能講話」，所以如果官員講得多了、講得過了，主席會善意提醒，卻從未看過官員辱罵立委「不要臉」（鄭麗文），「可恥」（傅崐萁），「吵死了」（鄭正鈐），「你叫什麼叫？」「想作秀是不是？」「在講你阿公啦！」（蔣萬安）。

黃暐瀚指出，這些用語，根本早就超過有沒有反質詢的層次，而是輕蔑國會，出言汙辱了，身為立院大家長，大會主席游錫堃院長，人在議事廳，卻不主持議事，不提醒官員用詞，不警告詢答用語，明顯失職。

至於國民黨立委有意提案修法「明令禁止反質詢」，黃暐瀚認為「是多此一舉」，因為根據「立院職權行使法第25條」：質詢之答復，不得超過質詢範圍之外、被質詢人除為避免國防、外交明顯立即之危害或依法應秘密之事項者外，不得拒絕答復、被質詢人違反第一項規定者，主席得予制止。詢答過程，早就明定，不能「離題」，罵人怎能算是「詢答」？主席本該制止，同理，立委辱罵官員，也該被制止。

另外，黃暐瀚說，憲法增修條文第三條也有相關規定，行政院長有「對立院報告」之「責」；立法委員有「質詢行政官員」之「權」。正因為這個權責，所以院長跟部會官員，才得到立院「備詢」，立委才有權「質詢」官員。不然你說台北市議員、高雄市議員能問得到院長嗎？院長有義務站在議會，回答議員的問題嗎？所謂權責相符，立委有權「質詢」，官員有責「備詢」。

最後，黃暐瀚也問，蘇院長說「沒規定院長不能反質詢啊」，那請問院長的「質詢權」，又訂在哪裡？