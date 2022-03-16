近期政府打炒房，高市府地政局舉辦今年首季開發區土地標售，16日開標，標脫率達81.8%，整體溢價率為29.7%，顯示市況仍熱，其中最受矚目的楠梓區援中段二小段住4用地，由茂德集團總裁張高祥採個人名義，以總價8.8億元、單價達66萬元奪標，成為本季標售最高單、總價雙冠王。

這次標售有楠梓、三民、前鎮及小港等區的土地，共推出11標12筆，合計總底價14億2766萬6051元，有9標10筆土地標的順利脫標，總計吸引32封標單競標，其中2標無人投標，市庫總進帳約18.5億元，整體溢價率為29.7%。

本季標售最受矚目的楠梓區援中段二小段住四用地，總面積達1346坪，是本季面積最大、底價最高的標的，共吸引4位投資人競標。

包括福熙實業、華友聯、欣春等知名建商皆出價搶標，最終由茂德集團總裁張高祥，以個人名義總價8.8億元奪標，溢價率達48.1%，每坪單價達66萬元。雖未突破楠梓區日前由芳崗建設創下的88萬元新高價，但已改寫同區段同地目先前土地標售的40萬元紀錄，成為本季最高單、總價雙冠王。

台灣房屋明誠龍勝加盟店店東馮紹清表示，以援中段二小段住四用地來說，2019年第3季標售僅以每坪29.9萬元標脫，時隔2年，直接飆高至每坪66萬元，足見熱度之高，以目前高雄大學特區預售與新大樓最高成交單價已有3字頭實力來看，推估未來部份優勢地段房價有望站上4字頭。

富住通商用不動產研展部主任許值瑋表示，本次好的土地很多人搶，高雄大學土地面積大，價格算符合行情。

本季12筆土地小港區就佔了一半，共有5筆高坪一、二期重劃區土地，台灣房屋集團趨勢中心經理李家妮表示，從去年第3、4季標售以來，孔鳳段土地皆由隆大營建一家獨拿，合計已斥資7.1億搶下約3千坪基地。

本次釋出孔鳳段標同樣吸引隆大等建商競標，不過最終由中鋼集團關係企業中欣建設，以總價1.78億元拿下，每坪單價23.2萬元，與隆大創下的同區段最高單價23.6萬元相差不遠，溢價率27.7%。

許值瑋觀察，本季整體標售表現，不少大型建商仍進場投標，出現32封標單，反應市況仍熱，不過部分標的條件因土地面積較小，未能吸引建商投標。隨近期政府針對建商祭出不少措施，包括土地融資再限縮等，逐漸形成少數自有資金充沛型建商大者恆大的局面。