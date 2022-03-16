國民黨立委蔣萬安日前因停電問題，在立法院與行政院院長蘇貞昌互槓，蘇甚至嗆蔣「你祖父」等語，引發批評。蘇15日又批蔣「猴子自己爬得高，才會被看到紅屁股」，再被批失言。對此，前民進黨立委沈富雄指出，蘇此話透露他一直在樹下等著看猴子的屁股，而那隻「猴子」就是蔣，蘇是「愈扯愈顯得自己的沒品跟沒有格調」。

沈富雄15日在政論節目《少康戰情室》表示，蘇貞昌這種行事作風，早年是非常得到掌聲的，而且他口才又很好，但他沒想到自己近10年來，「其實已經不行了」，因為老百姓厭倦了他的這種做法，所以他才會在新北市長之役敗給侯友宜，這都與他的個人作風有關，而他也從未去檢討。

沈富雄直言，本以為蘇貞昌把蔣萬安的曾祖父誤以為是祖父、批蔣是「街頭小混混」，這些事情應該是過了，不料竟還有「延伸版」。首先，蔣在立法院的表現是最「沒資格」被稱為小混混的，他一點也不像；再者，蘇批蔣「猴子被看到紅屁股」，這句話本身也不通邏輯，因為到底有誰在看後子的屁股？而且猴子也不認為自己屁股紅是件壞事，就是因為某人一直在樹底下等著看猴子，才會有這種想法與言論。

對此，沈富雄痛批蘇貞昌「愈扯愈顯得自己的沒品跟沒有格調」。主持人趙少康則表示，蘇的表現就像《論語‧憲問》所言的「夫子自道也」，罵別人卻反而講到自己，畢竟現在蘇的政治地位比蔣萬安高，身為一個行政院長卻這樣亂答覆，正讓人看出其不足之處與沒風度。