嘉義市警察局前婦幼隊副隊長張清仁因行車糾紛被數名男子圍毆受傷，遭爆警方未依法偵辦的爭議，2名警官遭拔官，案經檢察官偵結，胡姓、洪姓、李姓等3名男子被起訴傷害罪嫌，涉嫌聚眾鬥毆部分不起訴，理由是他們是相約吃早餐，打架是突發行為，不構成妨害秩序的主觀犯意。

張清仁今年1月25日上午8時30分許，開車行經嘉義市玉山路與中興路交岔路口，與人發生行車糾紛後被數名男子在保安四路圍毆受傷，警方獲報到場帶走4名男子，張自行就醫，後來遭爆料質疑警一分局未依程序辦案，涉嫌吃案。

市警局高層震怒，認為案涉自己人、且對方陸續撂人已涉及聚眾鬥毆之嫌，1月26日調查後，將全案依妨害秩序罪、傷害罪，將4名男子函送嘉義地檢署偵辦。

市警局本月9日發布懲處及人事調動，張清仁、警一分局偵查隊長邱國揚，分別因行為不檢、違反辦案紀律，記過、申誡，同時，張清仁調任市警局民防管制中心局員，邱國揚調任警務員代理市刑大偵4隊長。

此案經檢方偵結，對毆打張員的胡男、洪男及李男等3人依傷害罪聲請簡易判決，楊男不起訴；涉及妨害秩序罪嫌的「聚眾鬥毆」部分則不構成「為強暴脅迫之目的而聚集」的主觀犯意，因而不處分。

嘉檢主任檢察官兼發言人蔡英俊說明，刑法第150條第1項規範3人以上為了施強暴脅迫而聚集，此件4名涉案男子是因唱完KTV後相約吃早餐，因偶然突發原因而有3名男子同時在場施暴行為，不構成主觀犯意，與犯妨害秩序罪的構成要件不符。