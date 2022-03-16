109年8月11日至111年3月15日止之經濟部青年創業及啟動金貸款前3名縣市統計(資料來源：青年創業及啟動金貸款信用保證辦理情形統計表)。（柯宗緯翻攝）

法杜娜多廚匠的店負責人吳奎均（右），獲得中華音樂餐飲教育學會廚藝大師競賽金牌獎殊榮，在店內展示獲獎獎章及菜單。（柯宗緯翻攝）

金源日式涮涮鍋為旗山當地必訪的火鍋名店。（柯宗緯翻攝）

高市青年局開辦「雄挺利」計畫，減輕年輕朋友創業負擔，今（16）日財團法人中小企業信用保證基金公布最新數據顯示，高市截至昨日促成經濟部「青年創業及啟動金貸款」逾1.1萬件核貸，核保金額高達100億元，在「案件數」與「核保金額」方面績效為全國第一，正式晉升為「百億青創城市」。

青年局長張以理指出，青年局2021年推出「雄挺利」利息補貼計畫，提供獲得經濟部「青年創業及啟動金貸款」業者，貸款本金300萬元之5年利息補貼，對於協助業者槓桿擴大創業資源頗具成效，尤其高雄銀行在打造「青創銀行」目標的全力支持下，該行承作金額即占百億約4成。

青年局也攜手各局處，跨領域從商、從藝、從農、從漁推出扶植青年創業計畫，推動各項創業開辦補助、行銷轉型、輔導諮詢等措施，達到營造青創友善城市的施政目標。

位在岡山的創意異國料理「法杜娜多廚匠」負責人吳奎均提到，去年初開餐廳，感謝青年局及時提供青創貸款加碼方案的協助，降低經營壓力。金源日式涮涮鍋負責人楊淵智則說，回到故鄉旗山創業，但面臨疫情重大考驗，所幸有青創貸款優惠政策的幫忙，才得以挺過考驗。

青年局強調，據經濟部曾揭示的績效標準推估，高雄青年已透過中央青創貸款帶動逾2萬個就業機會，占全高雄目前勞動力人口約140萬的1.42％，也改善青年失業率。從主計總處資料顯示，去年下半年高雄15至24歲青年失業率為9.1％，較上半年10.5％下降1.4％，高雄青年失業率已從「六都最差」翻轉為「六都最低」。

青年局表示，未來將持續推動各項貸款、利息補貼及補助等創業資源，並於近期推出青創補助，補助營業場所租金、生財器具及數位服務方案，補助最高20萬元，將於4月6日至4月22日期間受理申請。另加碼經濟部青創貸款的利息補貼優惠也延至2022年3月31日止。