一名20歲的侯姓男子在超商內的提款機，長時間不停提領數萬元現鈔，引起店員注意，懷疑他是詐騙集團車手而報案，不過警方發覺，他疑似是誤入詐騙集團的「熊熊團團」闖關圈套，只要達成任務就能獲得回饋金，再存入更多錢拚更高等關卡領更多回饋金，但最後當然是一場空，前後投入的10萬元也都拿不回來。

新興分局自強路派出所14日傍晚17時許，接獲轄內超商店員報案，稱有一男子疑似車手，在提款機前操作許久且領了大筆現鈔，不僅讓後方等候使用提款機的客人不耐煩，也讓店員懷疑該男子是否為詐騙車手。

經警方抵達現場了解，20歲的侯姓男子向警方表示，自己在網路上看到網友分享玩遊戲即可快速賺大錢的方法，先加入遊戲LINE客服「熊熊團團」後，對方給了博奕遊戲網頁，並表示先投錢解鎖任務，完成即可多領到約3倍的現金，約15分鐘後就能入帳，還說如有疑慮可隨時將錢領出，還說名額有限，侯男立刻一看向該名客服報名參加。

後續侯男接獲客服來電指示，前往就近的超商進行匯款動作，陸陸續續匯了約10萬元，不過，警方查出，侯之前匯款的帳戶已被列為警示帳戶，回饋金已無法領取，之前投入的錢也要不回來，後悔莫及。