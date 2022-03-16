特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）日前才坦承特斯拉與所有企業相同，都面臨龐大的通膨壓力，特斯拉旗下車款也出現漲價潮，美國與大陸更出現一周漲兩次的狀況，有車友發現台灣特斯拉也跟進漲價，平均調漲8至11萬漲幅約5%，此事引起網友熱烈討論。

特斯拉已在官網公布調漲過後的價格，入門的Model 3版本漲至173萬7900元，中階的Model 3 Long Range調漲至207萬1900元，頂級的Model 3 Performance版本，則調漲11萬2000元到233萬6900元，三款車型漲幅都為5%。

此事引起PTT網友們熱烈討論，「教主前兩天就暗示了」、「tesla是3c產品不是講假的」、「電動車現階段就有錢人的玩具」、「同事才剛訂車就現賺10萬XDD」、「新車價格一直漲，二手價當然跌不下去」「沒錢現在不要買就好，之前特斯拉也曾經全球大降價過。」

事實上，近期特斯拉在美國及大陸市場多次發布漲價消息，先在10日宣布漲價，沒想到周二再次公告調漲美國所有車款的售價，大陸市場部分車款的價格也跟著調高，平均漲幅落在5至10%之間。

研究機構Benchmark分析師Gregory Miller點出，鎳、鋰等原物料價格上漲，可能會導致電池成本下跌的長期趨勢遭扭轉，甚至阻礙技術的廣泛應用。