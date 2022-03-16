新竹市光復高中籃球隊拿下史上第1座HBL高中籃球聯賽冠軍盃，市長林智堅16日中午履行承諾，請隊員吃牛排。（陳育賢攝）

新竹市光復高中籃球隊創下紀錄，為光復高中與新竹市拿下史上第1座HBL高中籃球聯賽冠軍盃，市長林智堅在賽前就開出支票，若是光復小將能夠拿下冠軍，就要請全隊吃牛排，以此鼓勵選手，16日中午林智堅履行承諾，請隊員吃牛排，還加碼發出創紀錄的140萬獎金。

林智堅表示，這次除了隊員開心吃牛排之外，也希望讓全市市民共同享受這榮耀的一刻，因此昨天加碼將發出免費雞排5000份，讓市民們一同開心，也有甜點、飲料店共襄盛舉，加入此次「加碼」活動。

林智堅說，其實冠軍戰當天，他有點猶豫到底要不要到場去加油，因為，自他小時候有印象以來，好像看運動、球類比賽，他支持的一方10次有9次都輸了，自己有不祥的感覺，不過，最後他還是決定到場支持光復，他相信光復的實力一定可以破除這個魔咒。

為了鼓勵、感謝光復小將，市府也依據新竹市績優運動選手與教練獎勵金實施要點團隊專簽，頒發林智堅上任後新竹市史上單一團隊最高獎金140萬元。

林智堅說，這張破百萬的公文讓他非常開心，肯定光復籃球隊成軍不到6年，即拿下冠軍，他也鼓勵孩子「享受比賽、沒有壓力」，更期許冠軍旗幟續留新竹。

此外，市府也正籌畫本周五舉辦「英雄之夜」選手見面會，擬邀請光復高中籃球隊現身，全民共同為竹市英雄喝采，並與選手互動簽名。

另，周末還將邀全體市民共享光復高中HBL首冠榮耀，本月19、20日加碼發放免費5000份雞排，民眾只要至市府州廳「光復英雄」看板前打卡上傳FB、IG，即可依雞排地圖至指定店家兌換雞排，雞排地圖最晚將於周五在林智堅臉書公布，邀請市民共襄盛舉，一起為新竹之光喝采。