促轉會將於5月底解編，相關業務將移交行政院相關部會。立法院司法法制委員會今審議《促轉條例》修正草案，朝野立委大多認為，促轉會及行政院迄今未釐清具體移交內容，而政院的「推動轉型正義會報」連多久開一次會也沒答案，到底促轉工作能否順利移交令人憂心。對此，行政院副祕書長何佩珊強調，政院未來會「摸著石頭過河」。

促轉會將於今年5月30日屆滿，依法在提出任務總結報告後解散。日前，政院院會通過《促轉條例》修正草案，擬由政院設置「推動轉型正義會報」，由院長擔任召集人統合協調，業務則依性質由相關部會承接，例如法務部主管平復國家不法及識別與處置加害者、內政部主管處置威權象徵、文化部主管保存不義遺址等。

對此，立法院司法法制委員會今針對政院版及朝野黨團所提出的修法草案進行審查。提出《戒嚴時期人民受損權利回復條例》修正草案的國民黨立委蔣萬安表示，促轉會這段期間陸續撤銷不當的有罪判決，但對於被害者家屬的賠償、不當沒收財產的返還卻毫無進展，原因就出在沒有法源依據。

因此，蔣萬安表示，建議修訂《戒嚴時期人民受損權利回復條例》，將條例中界定的時間範圍，從原先的戒嚴時期，擴大為威權時期，讓在《促轉條例》中權益受損的人民，能以此請求回復權利。

然而，對於促轉業務的移交，朝野均提出質疑。民進黨立委陳歐珀舉例，未來政治檔案的徵集將由檔案局接手，但檔案局是三級機關，未來恐怕很難有效徵集資料。

對此，何佩珊回應，政院未來將成立「推動轉型正義會報」和「人權與轉型正義處」，主要由行政院長主導，透過將轉型工作提高到最高層級，屆時內部若有抗拒或顧慮，相信能有助相關工作的推動。

然而，民進黨立委江永昌指出，「人權與轉型正義處」是政院幕僚單位，不用來立法院備詢，不僅讓外界難以監督，屆時會議的召開與否也難以掌握，最後可能會流於形式。尤其，目前立法院已經開始審查修法草案，行政院顯然還沒有明確掌握未來要怎麼做，準備接手業務的相關部會恐怕也不會了解。

國民黨立委林思銘也認為，截至目前為止，「推動轉型正義會報」多久要開1次會，政院仍沒有答案；尤其行政院長蘇貞昌上任以來，許多「會報」都呈現停擺狀態，屆時最高層級的促轉會報可能也很難有結果。

面對質疑，何佩珊表示，相關會報都會定期召開，只是多久開一次，須待修正條例通過後再處理施行要點。她強調，轉型正義將由政院承擔，未來會摸石頭過河。