郭姓員警協助拍攝影片，引來許多網友直呼「帥警」。(警方提供／林欣儀台中傳真)

藝人大S「20年沒換電話」，讓初戀得以延續，這個梗引來網友熱烈討論，台中市警局第四分局特別趕搭此議題推出客製姓名貼、保溫瓶等抽獎好禮，並由網路票選台灣10大帥景之一的警員郭俊佑拍攝抽獎短片，PO短短時間即引來許多網友留言，還有人樓歪說「想認識男警」。

這篇PO文在白色情人節PO上臉書，內容寫著「當你幻想英雄救美，你第一個想到我；當你喊破喉嚨、叫天不應時，你第一個想到我…」、「原來我始終在你心中佔第一位」，引來上百則網友留言，還有網友說「影片中的員警好帥，他單身嗎？」

警方則說，影片男主角是28歲郭姓員警，從警已7年，他性格靦腆、卻有顆溫暖的心；透過抽獎活動盼鼓勵民眾留言，以實際而簡單的言語鼓勵員警，拉近警民距離。

第四分局指出，會製作影片並舉辦抽獎活動，主因許多民眾在遇到突發狀況時，第一時間會想到向警察求助，也因而有「有事找警察、沒事找警碴」的俚語，但警察也可能有負面能量超載的情況，這時候透過簡單的「謝謝」即可給他們正面鼓勵，表達外界對員警的認可與支持。