四技二專技優保送入學成績昨放榜，花蓮高工10位學生錄取國立科技大學，其中6位錄取國立台灣科技大學機電技優專班，創下該校最高紀錄。（花工提供／羅亦晽花蓮傳真）

國立花蓮高工近年在全國技能、工科技藝等競賽中拿下卓越成績，隨著四技二專技優保送入學成績放榜，一口氣有10位學生錄取國立科技大學，其中6位錄取國立台灣科技大學機電技優專班，創下該校最高紀錄。

花工指出，錄取國立科大的10位學生，分別為錄取台科大機電技優專班的張愷勛、劉家鴻、史樂恩、蘇机岳俊、簡志桓、李韋德；高雄科大電機工程系林向泓、雲林科大電機工程系陳柏硯；台北科技大學機電技優領航專班陳宏諭，及台北科大建築系周芷帆。

張愷勛因父親從事水電工作，從小就對電器有興趣，國中畢業後就讀花工電機科，在校期間曾因不擅長寫程式而一度放棄，但在父親鼓勵下，持續苦練，參加全國技能競賽獲得電氣裝配職種金牌，因此保送台科大。台積電日前到花工徵才，看上他的好身手，他也期待從台科大畢業後，能進入台積電工作。

劉家鴻、史樂恩、蘇机岳俊等3人都是全國技能競賽機電整合的選手，3人得知同時考上台科大未來還能當同班同學時，均感到欣喜萬分；簡志桓與李韋德在在花工製圖科同班三年，2人分別以全國技能競賽CAD機械製圖職種銀牌，及工科技藝競賽CAD機械製圖職種得到冠軍成績，保送台科大，未來能繼續當同學，均感到十分開心。

10位技優保送國立科大的學生中，周芷帆是唯一的女性，來自台東成功鎮的她，國中畢業後就遠赴花蓮就讀花工，以堅毅的努力和不屈的鬥志，及工科技藝競賽全國冠軍佳績，保送北科大建築系，她感謝遠在台東的父母，不辭辛勞地用心栽培，才能讓她能往夢想邁進。

花工校長黃鴻穎則期許這些憑技優保送錄取國立大學的學長姐們，能將技術傳承給學弟妹，未來在社會各個專業領域，開創出自己的一片天。