品牌廠華碩（2357）在台灣市場銷售接連報喜，除了商用管以近三成市占穩居龍頭外，整體筆電在台亦續登2021年度銷售之冠，拿下蟬聯19年的連霸紀錄。

其中，在台灣商用筆電市場部分，華碩自2004年起已連續18年取得市占之冠，另在商用桌機方面，則自2005年第四季以來，拿下累計47個季度的單季市占第一，去年第四季在台市占更已超過40％、遠超其它業者，同時在中小企業、政府教育單位及大型企業的商用採購市占亦拿下三冠王。

華碩以超前業界、大舉採用OLED螢幕的筆電產品，迎合消費者對於筆電顯色要求的提升，ASUS OLED筆電在台銷量每季皆有明顯成長，華碩也將持續推出更多符合消費者需求及期待的OLED筆電新品。

今年以來，華碩筆電ASUS Zenbook 14X OLED、ASUS Vivobook 13 Slate OLED等上市後熱銷好評不斷，近日備受矚目的新品ASUS Zenbook 14X OLED Space Edition太空紀念版，更以通過航太等級的耐用標準和太空主題設計，為OLED筆電帶來全新氣象。

華碩也預告更多搭載第12代Intel Core系列處理器的ASUS OLED機種，將於3月陸續上市，提供消費者多元選擇。