南北大廚強強聯手「宋江大宴」辦桌料理，民眾訂桌踴躍。（柯宗緯翻攝）

高市觀光局今（16）日表示，將舉辦「封肉大胃王」比賽，廣發英雄帖，即起報名至3月19日中午12時，決賽若打敗「魔王」美女大胃王關主，就可抱回5萬元獎金。。（柯宗緯翻攝）

肉肉控照過來！高雄內門宋江陣因疫情停辦2年，3月25日將重磅回歸。高市觀光局今（16）日表示，將舉辦「封肉大胃王」比賽，廣發英雄帖，即起報名至3月19日中午12時，決賽若打敗「魔王」美女大胃王關主，就可抱回5萬元獎金。

觀光局提到，南北4大主廚強強聯手「宋江大宴」辦桌料理，26日將在內門順賢宮重磅登場，即起也歡迎民眾訂桌。而「封肉」為傳統辦桌的代表菜之一，這次特別選定作為高雄大胃王初賽唯一指定項目，廣徵有志成為高雄大胃王的市民挑戰。

觀光局說明，初賽將擇優挑選出10人參加，參賽者需提出證明自己食量的影片或照片者，20日下午2時，將於高雄義享天地1樓戶外廣場舉行，最後將由現場20分鐘內吃最多的前3名選手進入決賽。另這次宋江陣主題曲「宋江大好」的詞曲創作及演出的男團B.T.O.D也將出席演出。

決賽則將於4月1日在內門順賢宮舉行，屆時將對上觀光局力邀也是高雄人的關主－曾在35分鐘完食3公斤牛肉的正妹大胃王「特盛吃貨艾嘉Abby」，除封肉外加入總舖師料理「米糕」，為比賽項目之一，進行高雄史上最激烈的辦桌料理大胃王PK決戰。

觀光局指出，挑戰關主成功者可獲高額獎金5萬元，如挑戰失敗，也有獎金3000元。報名參賽者須年滿20歲的高雄市民，且參賽前必須簽下健康狀況切結書，請務必衡量自身狀況再來報名挑戰，報名網站https：／／reurl.cc／DdQ4qm。