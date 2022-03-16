勇士確定以8年68億美元(約台幣48億)綁住交易來的歐森(Matt Olson)，幾乎宣告陣中當家一壘手弗里曼(Freddie Freeman)走定了，而洋基原本傳出對弗里曼相當有興趣，但今天他們宣佈以2年3200萬美元(約台幣9.1億)簽回瑞佐(Anthony Rizzo)，似乎在暗示他們不需要再追求弗里曼了！

Staying put in the Big Apple.



Anthony Rizzo and the Yankees reportedly agree on a deal, per @MLBNetwork Insider @JonHeyman. pic.twitter.com/yiF5unXRhy — MLB (@MLB) March 16, 2022

一壘手瑞佐上季在小熊清倉拍賣中被送往紐約，接著他於洋基出賽49場，敲出8轟、21打點，打擊三圍.249/.340/.428的成績，狀況還算可以，而自弗里曼傳出將離開球隊後，洋基就被列為積極追求的球隊之一，不過今天他們以2年合約簽回瑞佐，似乎向外界宣告開季一壘手位置已定。

瑞佐今年32歲，生涯效力教士、小熊、洋基，進過3次明星賽、奪下4座金手套獎，2016年拿到銀棒獎並隨小熊獲得世界大賽冠軍，生涯繳出251轟、814分打點，打擊率.268的成績，日前他傳出將回歸風城，但如今受洋基肯定簽回，不過曾罹癌的他還未施打疫苗，開季暫時無法在紐約、多倫多出賽。

而洋基封館解除後動作頻頻，先送出捕手桑契斯(Gary Sanchez)、內野手厄薛拉(Gio Urshela)，換來雙城三壘手唐納森(Josh Donaldson)、內野手奇納法勒法(Isiah Kiner-Falefa)、新秀捕手羅特維德(Ben Rortvedt)，奇納法勒法可勝任多個守備位置，若洋基要用他來守游擊，或許就不再追求大咖游擊手了。