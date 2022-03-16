雞排煉金術！一名網友分享，母親日前和國中老同學聊天，得知對方竟然靠著在路邊擺攤賣雞排養活一家4口，不僅如此還還清過去投資失利欠下的2千多萬元，並買下4間透天厝，讓他好奇賣雞排真的能賺到那麼多錢嗎？

一名網友在PTT上發文表示，母親日前回老家旗山遇到國中同學，在聊天過程中得知母親同學家裡以前是做進出口生意，是當地非常有錢的人家，但後來生意失敗，負債2千多萬元，只好改賣雞排維生，沒想到幾年後竟然大翻身，不僅還清債務，還買下店面以及三、四間透天厝，成為當地大家口中的傳奇。

原PO說，母親同學賣的雞排一片65元，不會裹粉直接炸，而是炸過後塗上醬料再拿去烤，最後再灑上胡椒鹽，但光賣雞排就可以由貧轉富，不知是真的還是假的，賣炸雞排有這麼好賺嗎？

貼文引起討論，大家紛紛點出賺錢原因，「發票不用開省很多」、「前女友家的雞排攤，每天淨利約15000 元，但很累、很油」、「其實真的蠻好賺的，就是要付出勞力，休假又少」、「我認識夜市賣吃的都好幾棟房子」、「有可能，地點選的好」。