第2大隊新建訓練塔可實施多項訓練科目。（謝明俊攝）

第2大隊新建訓練塔可實施多項訓練科目，援救受困民眾脫困。（謝明俊攝）

第2大隊新建訓練塔可實施多項訓練科目。（謝明俊攝）

第2大隊新建訓練塔可實施多項訓練科目，救援受困消防人員。（謝明俊攝）

第2大隊新建訓練塔可實施多項訓練科目，救援受困消防人員。（謝明俊攝）

苗栗縣長徐耀昌及議長鍾東錦主持訓練塔啟用儀式。（謝明俊攝）

地主竹南鎮長方進興、鎮代會主席何秀綿及代表陳怡樺感謝民間企業及第2大隊為鎮民安全的努力。（謝明俊攝）

竹南鎮人口及新建住宅大樓持續增加，樓房火警處置及救助日形重要，為了強化消防弟兄樓房火警處置訓練，苗栗縣消防局第2大隊在民間助力下新建訓練塔，16日由苗栗縣長徐耀昌主持啟用，期望有效強化訓練打火兄弟技能。

消防局第2大隊訓練塔是目前各縣市消防局少數為自我救災訓練興建的訓練塔，尤其是專攻火場救災技能的訓練，這些訓練功能包括有：

1、消防救災車組高樓梯間快速佈線，水帶不打結減少壓力損失，不致於水帶壓力過大造成破裂的佈線訓練。

2、透天厝住宅火災第一時間軟化火勢的過渡射水訓練，使火場快速降溫及保護受困民眾不致受高溫濃煙侵害。

3、透天厝住宅火災民眾受困雙節梯救出訓練，搖籃式與肩負式救出訓練。

4、消防人員火場爆燃水線自我防護射水及火場翻梯脫困訓練。

5、製煙室可以燒稻草方式模擬火場濃煙訓練。包括，開口架梯入室搜索受困者救出訓練；火場門控訓練，進火場前開門程序與架設攜帶門阻隔因佈線開門通風致使火場火勢猛烈訓練；以及正壓風機通風訓練，配合火場建立洩壓口後，配合水線及射水後的推煙正壓風機訓練；速救援小組訓練，模擬消防人員受困火場啟動救援小組脫困訓練。

6、火場三級管制ＳＣＢＡ（空氣瓶）訓練，管控各項進入火場任務消防員氣瓶管制量。

2大隊新建訓練塔，主要是由出身竹南的縣議員張佳玲居中牽線，由永承企業社負責人黃紹龍出資350萬元，另外，義消大隊長黃錦古及顧問洪金輝捐助訓練塔建築執照與使用執照申請相關費用11萬5千元完成。

縣長徐耀昌16日主持訓練塔啟用儀式，除頒發感謝狀感謝民間企業外，更期勉消防兄弟未來引進先進歐美消防新技能新戰術，不斷強化訓練，讓打火兄弟救災更為安全，並為縣民帶來更優質的救災保障。