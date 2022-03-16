獨／陳亞蘭親解歌仔戲「女扮男」內幕

歌仔戲《嘉慶君遊臺灣》開播以來好評不斷，擔任台北市歌仔戲推廣協會理事長的陳亞蘭，身為國寶楊麗花的愛徒，一生致力於歌仔戲的傳承，她自曝過去在拍歌仔戲時，曾引起別人家庭糾紛，甚至有粉絲哭著打給她說想嫁給陳亞蘭，讓陳亞蘭哭笑不得。

近日陳亞蘭接受《中時新聞網》專訪說「很多家庭主婦都非常喜歡看歌仔戲，可是呢看男主角，會被（角色）吸引了，就可能會有家庭問題。」，大談觀眾太入戲，看戲看到愛上男主，角色太有魅力惹的禍。

被問到過去有沒有因為演得太好被女生喜歡，陳亞蘭說「很久以前有說要嫁給我的，都以為我是男的，我記得就是第一次出唱片的時候，我去上電台宣傳，就有人Call in進來哭著說，陳亞蘭我以為妳是男的，我還想長大以後嫁給妳，想不到妳是女的。」，

這段趣事源於過去資訊不發達，很多人只從電視上看到，加上歌仔戲大多都是由女生演男生。陳亞蘭也說現在資訊這麼發達，沒有人會把她認成男生了，大家都知道她是女生，她也說「她們（粉絲）就是很喜歡、很愛，但不會想要嫁給我，因為知道我不會娶她。」

而她將自己代入扮演的角色嘉慶君，笑回「但是我後宮嬪妃很多。」

聊到歌仔戲，陳亞蘭開啟老師模式講述歌仔戲的起源，她說歌仔戲是唯一源自台灣的戲曲，它是在宜蘭員山的大樹下發跡，大家農餘的時候就覺得很有趣，當時很多平劇、鄉劇移民到台灣來，他們看了別人的戲曲之後，覺得可以成立我們台灣的戲曲，才造就現在的歌仔戲。