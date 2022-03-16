【旅遊經 編輯部報導】新北市野柳地質公園，是北海岸必遊的熱門景點，現場除女王頭、俏皮公主等知名地景外，在園區內其他特殊地質景觀都是野柳的一大看點。而一年一度「野柳石光 夜訪女王」等夜間燈光秀，更是受到喜好的限定活動，而「野柳石光 夜訪女王」活動要追溯至2018年4月首度夜間開放，持續藉由舉辦夜間活動及女王頭的魅力行銷北海岸，歷年活動皆吸引國內外遊客參觀，去(2021)年因新冠肺炎疫情停辦，睽違1年，將於今(2022)年以「野柳石空」為主題，將於4月15日起，為期17天至5月1日止，活動期間於下午5點30分至9點絢麗登場！今(16)日起開放網路購票，每日限量開放民眾夜訪野柳地質公園，民眾可以藉機欣賞夜間璀璨美景！

北觀處處長陳美秀表示，「野柳石光 夜訪女王」活動，進入園區即感受光環境氣氛，搭配燈光效果及音樂，每30分鐘展演一場燈光秀，今年邀請國際專業團隊製作一部全新動畫，將投影於儷影湖區水幕畫面中，同時段女王頭及俏皮公主燈區隨樂聲相呼應展演，活動希望讓參觀民眾沉浸在五彩繽紛的奇幻石空之中，享受獨一無二的景緻。

「2022野柳石光 夜訪女王」活動票價為新臺幣250元，今(16)日起開放網路預購，4月1日(星期五)起開放現場及電話購票，網路預購前5千名，以及電話預購前2千名加贈50元消費抵用券1張，遊客憑券於4月1日至5月1日期間可至萬里、金山區之合作店家，如餐廳、伴手禮店、溫泉旅宿等抵用消費。

活動相關資訊請參考北觀處管網、野柳地質公園官網或北觀粉絲團-幸福北海岸查詢！

※.2022野柳石光 夜訪女王活動資訊──

活動地點：野柳地質公園(新北市萬里區野柳里港東路167-1號)活動時間：4/15~5/1，每日17:30-21:00入場訊息：第一場次：18:00~19:30(17:30開放入場)第二場次：19:30~21:00(19:00開放入場，最後入場時間20:30)備註：4/15(五)無開放第一場次參觀，第二場次自19:20開放入場。主題燈光秀展演：每30分鐘1場，每日共計6場票價資訊：每張NT250元

圖片：北觀處提供