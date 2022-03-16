全台最大430公斤的鐵盒便當現身超驚人

【旅遊經 洪書瑱報導】

「便當、便當，燒ㄟ便當」，過往火車行駛某些月台時，常聽到的叫賣聲！坐上火車，想食用便當，您會想到那幾款便當呢？除了著名的「台鐵便當」外，另三款也具「饗」噹噹的聲名，包括：「福隆便當」、「奮起湖便當」與「池上便當」吧，此四款便當，被稱為「四大鐵路便當」，此四款便當不僅歷久不衰，只要經過，遊客或路過民眾無不買一下便當，品嚐便當滋味，也感受起懷舊時光與情懷。

奮起湖便當是全台四大鐵路便當之一

其中之一的「奮起湖便當」始於民國40年代，當時阿里山林業鐵道蒸汽火車於嘉義市至中繼站奮起湖添水加媒之際，正逢中午時段，乘客在此稍作休息並用餐，此時買賣便當的吆喝聲不絕於耳，奮起湖便當就此崛起。

阿里山管理處洪維新處長表示，隨著時代更迭奮起湖成為著名之觀光景點，香味四溢與菜色彭湃的奮起湖便當，成為現今遊客耳熟能詳的在地美食，溫暖幾代人的胃。現在的奮起湖便當從古早味滷雞腿與炸排骨，或結合現代口味製作的養身菜色，既有歷史懷舊味道，也有推陳出新的傳承味。

九家在地便當業者

為了推廣奮起湖便當，當地於昨(15)日起至4月15日止，推出「奮起湖便當節」，活動期間集結多業者，推出主題包裝餐盒外，甚至在奮起湖大飯店現場，在貴賓及飯店創始人林金坤老先生意外現身簇擁下，推出可同時讓350位民眾食用，重達430公斤的全台最大鐵盒奮起湖便當，吸引更多旅客品嚐在地美味，也為活動掀起活動最高潮！民眾亦可透過參與便當節活動，認識奮起湖懷舊便當人文與背後精彩歷史故事！

主題包裝餐盒包含：小舍鐵路便當、阿良懷舊鐵支路便當、冠雲餐廳古早味便當、登山食堂、雅湖鐵路便當、群峰鐵路便當、奮起湖大飯店以及鐵道山城懷舊餐廳等8家便當料理職人參與，每家每日限量200份懷舊阿里山紀念票卡的主題包裝餐盒，不只美味也能帶著有趣的故事回憶。

九宮格便當與櫻花季和菓子於4月15日前，奮起湖古道廚娘也推出限量節氣菜色製作「九宮格便當」，只要至「阿里山EASY GO」平臺預購，就能一同品嚐手工櫻花造型和菓子乙份。

活動期間還規劃舉辦奮起湖鐵路便當節主題競賽活動，希望民眾能在阿里山粉色春櫻浪漫包圍下，感受奮起湖老街及老老街建築風貌新氣象與美味懷舊鐵路便當。

另外喜歡趣味競賽的民眾也別錯過，將於4月10日(星期日)舉辦的「奮起湖便當節主題活動」包含「奮起湖便當美學PK賽」及「大胃王挑戰賽」等主題趣味競賽，2項競賽活動總獎金高達新臺幣8萬元，相關訊息可至阿里山國家風景區官網(http://www.ali-nsa.net/)或「阿里山 新印象」粉絲網頁查詢及報名！

圖片：阿管處提供