26歲百萬訂閱YouTuber小玉（本名：朱玉宸）涉嫌利用AI技術DeepFake軟體，將立委高嘉瑜、高雄市議員黃捷、藝人雞排妹、網紅「白癡公主、奎丁、蕾菈」等名人的臉合成在謎片女優身上，製成色情影片，不法牟利1338萬餘元，受害者119人，新北地檢署今依涉犯妨害風化、加重誹謗、個資法等罪起訴小玉和2名搭檔莊男。

去年7月起，有數名網紅性愛影片在網路上流傳，影片都來自「台灣網紅挖面」推特粉絲團，檢警調查是小玉等人透過DeepFake技術，將網紅、藝人等臉部圖像移植到色情AV女優身上，並從中販售得利。

檢警追查發現，許多粉絲為能收看網紅性愛影片，支付數百元不等的會費給小玉，加入他經營的私密聊天群組，線上瀏覽完整的色情片，且私密聊天室會不時舉辦「票選」、「集資」活動，選出某位網紅當被害人，再由小玉製作性愛影片上傳牟利。至於先前媒體報導曾提及，臉部遭盜用的唯一男性「館長」陳之漢，則非此案受害者。

去年10月檢警發動搜索，小玉訊後以50萬元交保，但因繳不出交保金，降保為30萬元，其被扣押的賓士休旅車，去年12月由行政執行署新北分署以195萬元2000元拍出。

而總統蔡英文也是這波換臉潮的受害者，去年也出現她戴上兔耳朵等詭異影片，影片雖非小玉製作，但當她得知小玉靠著換臉謎片賺取暴利後，隨即在臉書譴責科技犯罪，強調「我們不能坐視這樣的事情發生」，將會重新盤點法規，研擬推動修法工作，也呼籲網路平台業者，阻止錯假影像傷害無辜的人。