隨著各界對環境與氣候的危機意識抬頭，電動汽車在市場接受度越來越高，然而「TELSA動力電池瑕疵自救會」13位車主代表卻到消基會投訴，強調特斯拉車上動力電池系統有重大瑕疵，經常出現突然失去動力等故障。消基會表示，台特公司應向社會大眾公開說明因應之策，挽回企業形象。

隨著環境意識下電動車逐漸普及，據統計，光是2020年在台灣的汽車市場中，就有高達5819輛電動汽車的銷售成績，而其中前3名的銷售王都是特斯拉(TESLA)汽車。

今年2月21日上午，共有338位民眾組成的「TELSA動力電池瑕疵自救會」13位車主代表到消基會投訴，沈痛表達他們熱烈擁抱的TESLA汽車，因為車上動力電池系統有重大瑕疵，車主接車之後經常造成故障，上路之後帶給他們高度的憂慮、恐懼、不平和憤怒。

消基會今(16)日召開「大電池故障，特斯拉汽車不『拉』 業者應主動召回檢修，做好善後」記者會，自救會代表胡先生表示，特斯拉汽車發生電池系統故障的車型，大多集中在2018年末及2019年度出廠的特斯拉X型車款及S型車款（TESLA MODEL X或MODEL S）。

據統計，2019年度特斯拉在台灣地區共售出約1400多輛X型及S型車款，但累積竟已有超過百輛以上該年度X型及S型汽車都陸續發生動力電池故障的瑕疵，導致行駛中的汽車動力消失，出現無法上路的困擾。

胡先生指出，根據自救會統計，有16位車主碰到行駛間車輛失去動力，17人被換成整修電池、出現電池故障計有122位車主，當中99％都是2019年出廠的車子，1400台已經壞了100多台，真實情況遠超自救會統計的數字。

消基會秘書長徐則鈺表示，許多車主基於鼓勵環保理念於2019年購買特斯拉，結果「先驅變成先烈」，即使維修好後還是提心吊膽什麼時候會失去動力，許多特斯拉車主表示，行駛高速公路時都習慣開在最外向車道，避免失去動力後危害後方車輛。

消基會呼籲，特斯拉汽車電池系統讓許多車主面臨行駛失去動力的情形，顯示特斯拉相關車型的品質確有危害消費者的安全上疑慮，台特公司應加以重視並快速處理，召回相關車型回廠維修，進行完善的售後服務。