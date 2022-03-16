WTT桌球大滿貫賽新加坡站今天進入男女單打16強賽，台灣好手林昀儒直落三輕取世界排名12的斯洛維尼亞選手吉爾吉奇，將在8強賽挑戰東奧金牌得主、大陸名將馬龍；女單鄭怡靜則在力拚5局之後2比3飲恨不敵日本選手石川佳純，無緣搭上8強列車。

左手持拍的林昀儒，一上來就打得對手措手不及，11比4、11比3連下兩局，第三局吉爾吉奇回過神來，並且一度取得領先優勢，但抵擋不了林昀儒的強勢攻擊，最終小林同學11比9勝出，同時也是繼東京奧運男單8強之後，林昀儒再次贏得對戰勝利。

鄭怡靜面對石川佳純，8比11、8比11連丟兩局，第三局2比5落後，鄭怡靜突然發力連得9分，11比5成功逆襲，第四局11比8將戰線扳平，決勝局，鄭怡靜力氣放盡，1比11敗下陣來。

林昀儒賽後受訪時表示，盡量調整好自己的狀態，全力打好每一顆球。8強將碰到奧運金牌馬龍，林昀儒說，放手一搏。