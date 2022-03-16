長榮出其不意大動作宣布減資6成，將退還股東每股6元，加上配發現金股利18元，合計每股配發24元，對於長榮的舉動股東顯然不買單，原本早盤上漲超過2%後隨即遭遇龐大賣壓，一度打到跌停價142.5元，終場收在143元，成交量大幅增加至52.96萬張。網友對此表示，哪次減資股價後來沒崩，不是每檔個股都像國巨一樣，減資4次後股價一度衝上千元。並舉例像聯合再生、鴻海等，在宣布減資後股價反而跌更多。

通常減資的原因不盡相同，像是鴻海2018年表明減資的理由是因為資本過剩、股東報酬率（ROE）逐年下降，為了提升股東權益，決定減資20％，新股於同年10月26日以82.6元為參考價恢復交易，鴻海股價卻在減資最後1盤跌破70元，收盤報在68.1元，跌幅3.26%，當時股價創下自2011年10月以來新低，許多散戶從股價高點持有到現在，終於選擇放棄，不參加現金減資含淚認賠。

另一種是為了虧損而減資，像是國內太陽能廠聯合再生，2021年3月底由於認列一次性資產減損約45億元，全年稅後淨損約61.4億元，全年每股淨損約2.3元，宣布減資彌補虧損，減資比例約43.4％，隔日被打入跌停價14.95元，盤中跌停價委賣張數高達逾10萬張之多，股價波段下跌至11.5元才開始回穩反彈。

第三種方式則是人人喊讚的現金減資，有人把現金減資比擬做股息發放，認為公司把錢退還給股東，等於高殖利率概念，但以營建股宏盛為例，這兩年股價卻是一蹶不振。分析師強調，現金減資最大的受益者是大股東們，如果公司手上真的有大筆資金，為何不直接發放現金股息，而是透過現金減資的方式，這表示接下來可能也沒什麼重大的投資案，這對公司前景而言，未必是好消息。