有台南民眾今（16日）在前往安平老街的路上，目擊一輛要價千萬的紅色法拉利衝上分隔島，撞上路樹。（翻攝自臉書社團《爆廢公社公開版》）

有台南民眾今（16日）在前往安平老街的路上目擊一輛要價千萬的紅色法拉利車禍，透過圖片可見，法拉利衝上分隔島，車子撞上路樹，引擎蓋則因撞擊而翹起，畫面悽慘，消息一出立刻引起網友熱議，不少網友紛紛調侃，「這車停得真好」。

有網友16日在臉書社團《爆廢公社公開版》發文，民眾在前往安平老街的途中，發現一輛要價千萬元的紅色法拉利跑車開上分隔島，撞上路樹與樹叢，車頭引擎蓋受撞擊險險要被一分為二，原PO也戲謔表示，該輛法拉利駕駛難道是發覺油價太貴，才選擇讓跑車改「吃草」嗎？

文章曝光後，火速引起網友討論，不少網友留言調侃，「停在這不會被刮到」、「路邊停車費太貴，這樣不用停車費」、「真是大手筆，新的藝術作品」、「厲害的不是車，是樹」、「怎麼上去的？卡的角度剛剛好 太神啦！」、「馬兒要會跑，怎能不吃草」。

警方指出，38歲張姓駕駛載著34歲吳姓女子，自民權路轉至安北路時，因不明原因撞上分隔島，經查駕駛並無酒駕，詳細肇事原因仍待進一步釐清。