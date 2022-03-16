上半年房市最大推案329檔期將登場，台中第二季不僅將有多個百億大案將進場，而西屯區、北屯區，因具備人口紅利與重大建設加持，已成為各大建商爭霸的一線戰區。

住商不動產七期南屯店經理黃盟翔分析，近年台中產業、交通及大型建設利多不斷，帶動人口持續移入，剛性需求不墜，去年因政府打炒房影響，不少建商推案腳步放緩，遞延性的案量，正好延到2022年上半年爆發，呈現價穩量增的穩健格局，今年329檔期，尤以最具話題性的西屯區、北屯區聲勢最旺。

其中，西屯區七期重劃區的興富發「鉑金愛悅」，總銷120億元，規劃48-65坪2-3房；水湳文商段豪宅預售案「豐邑PARK ONE」，將會是水湳目前最高層住宅大樓，產品規劃3～4房，每坪單價8字頭起跳，總銷約120億元。

西屯區12期則有麗晨建設「福德段新案」，基地近千坪，位在青海路、福科二路口，總銷約30億元，規劃3-4房產品，尚未正式公開已吸引不少麗晨粉絲爭相詢問。

而產業園區擴廠效應讓中科房市能見度大開，如寶輝建設在中科特區的總體城區開發案「寶輝VILLAGE」，將推出第三期「寶輝THE PLAZA」，每坪均價挑戰6字頭，總銷初估約80億元。

而深耕中科特區多年的國聚建設，也將在329檔期公開東海街新案「國聚之璟」，總銷約20億元，該案是目前區域內最高地標建築，基地千坪以上並規劃謙退37米的豪宅氣派迴車道，是區域內少有的高規格建案，吸引中科菁英族群的目光，產品規劃25~40坪2至3房，預估每坪單價4字頭起。

另外，國雄台灣大道何厝段新案，總銷上看120億元，產品規劃20-40坪，開價5字頭起，最快第二季登場。

推案焦點轉向北屯區，仍以新興重劃區最受矚目，如北屯機捷特區「浩瀚創立方4x4」總銷達160億元、「惠宇碧柳段案」總銷約30億元，單價預估將挑戰4字頭。

而話題不斷的14期重劃區，每坪單價已穩站55萬元，Q1起「磐興寬心」、「元鈞坐忘山」接棒進場，329檔期則有「亞昕一沐」將進場，推案情況熱絡。

緊鄰北屯區的潭子弘富重劃區，則有寶璽機構旗下睿嚮建設首案「睿嚮大涵」，規劃37-42坪均質三房零店面精品寓所，全案將由寶璽團隊操刀，期望將品牌一貫的質感美學與頂尖工程水平移植至北台中，已在區域掀起熱烈討論。

位在潭子區興華一路的「佳茂6962」造鎮案三期「御景莊園」也已登場，規劃38-49坪3-4房產品，總銷約32億元。

至於豐原區，近年受惠於交通建設與后科園區大廠進駐，成為北台中房市熱區，今年第一季開案的「久樘宸陽」，主力產品為3-4房，吸引許多自住型購屋客，銷售開紅盤；緊接著富宇、坤聯富、慶山都有豐原新案進場，新案開價將站上4字頭。

而台中市南區，近幾年迎來房市大爆發，基地規模都在千坪以上，加上區域內的文教氛圍與後續13期重劃區利多加持，南區進場個案都有相當亮眼成績，今年包括「昌佑復興北路案」、「富宇上和苑」、「坤悅工學路案」、「登陽福田路案」、「國聚興大案」等都將陸續進場，粗估超過200億案量釋出，戰況火熱。

其中，昌佑建設「復興北路案」產品規劃33～50坪，率先喊出55萬元房價；東區則有名軒開發「台中新站」，也可望挑戰區域新高。

另外，台中高鐵特區的「登陽未來之丘」，總銷達65億元，恐將再創區域新高價；另如清水、太平等區，超過20億元的大案也將接連進場。