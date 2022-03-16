因《小查與寇弟的頂級生活》而紅遍世界的「寇弟」寇爾史普洛茲(Cole Sprouse），童星出身的他曾參與逾30部電視、電影作品，另外也斜槓成為模特兒、攝影師，擁有多重身份，過去也經常受邀為精品大牌演繹新品，此次Canada Goose 發表2022春季形象大片，便邀請他與各領域的創意人才合作執掌拍攝，取景於美國加州大自然，而觀察寇爾史普洛茲的社群平台，便能發現傳達他也十分熱衷旅遊、貼近大自然，因此此次拍攝時尚大片，在鏡頭下森林健行、愜意露營、划船、濱海漫步，的經驗，除傳達「Live in the Open」的品牌精神外，也讓他在IG上貼文表示，「那是個完美的週末，也是完美的團隊。」

2022春季形象大片由「寇弟」寇爾史普洛茲執導拍攝。（Canada Goose提供）

Canada Goose2022春夏以「Basecamp 回歸自然」為概念，鼓勵人們離開舒適圈，積極探索寬闊的世界，自由的、勇敢的表達自我。（Canada Goose提供）

2021年11月Canada Goose首次推出鞋履系列，2022春季發表二款全新Crofton、Cypress Puffer 踝靴。春夏靴款具有輕盈的舒適性，可自由的在室內及室外活動，顏色方面則從從春季樹葉、及北極圈風景汲取靈感，大量使用明亮繽紛的色調，運用於外套、服飾款式中，呈現充滿活力、耳目一新的搭配，ypress輕量羽絨衣適合日常穿搭，腰部收緊的修身線條，清新明亮的黃綠色，以及多功能的細節，不論在城市人行道或山間小徑都可以穿著它，可裝入內袋，輕鬆出遊。在春季乍暖還寒的季節，Crofton Hoody連帽外套是輕量舒適的理想選擇，雙肩背帶設計可以解放雙手，在季節交替時最佳提案。