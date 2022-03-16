中油煉製事業部執行長懸缺今（16）日確定由原副執行長辛繼勤（右）擢升，中油總經理兼代董座李順欽親自布達。（柯宗緯翻攝）

中油煉製事業部執行長懸缺今（16）日確定由原副執行長辛繼勤擢升。（柯宗緯翻攝）

中油農曆年前爆出史上最大貪汙弊案，中油煉製事業部執行長徐漢的辦公室被搜出2710萬元巨款，慘遭拔官外，還得面臨刑責。執行長懸缺今（16）日確定由原副執行長辛繼勤擢升，中油總經理兼代董座李順欽強調，辛繼勤是煉製和油品調度專家，更是領導煉製事業部走向未來挑戰的不二人選。

徐漢涉貪案後，一度讓中油內部士氣呈現低氣壓。新執行長人事案底定，今辦布達典禮卻異常低調，並未開放媒體採訪，而是以事後發新聞稿方式處理，而該典禮由李順欽親自布達外，台灣石油工會理事長陳嘉麟、勞工董事蘇士元、副總經理邱家守、石化事業部執行長陳國棟等各事業部高層及工會幹部均前來觀禮，象徵中油不畏艱險，團結對外的精神。

被寄予中油改革厚望的辛繼勤坦言，從董事長手上接下印信的同時，就是責任的開始。他感謝董事長的期勉，「我一定全力以赴，率領事業部團隊共同展現團隊精神，再創佳績。」

辛繼勤的學經歷相當完整，中央大學化工碩士，1986年進入高雄煉油廠擔任化學工程師，一路從基層爬升到管理階層，歷任大林廠技服課課長、技術組經理、煉製事業部企劃室主任、副執行長等要職。

辛繼勤同時也是中油公司煉製改善、油料輸儲調度的第一把交椅。李順欽今大力讚賞，辛執行長是煉製和油品調度專家，為中油公司作出卓著的貢獻，但他謙稱是「工程師」、「技術員」，專注在製程改善、工場去瓶頸與突破、製程創新與引進。

李順欽致詞時也提到，放眼國際淨零趨勢對能源產業的巨大衝擊，全球油公司都對本身業務進行了必要的調整、重組和轉型，台灣邁向淨零的路徑隱然成形，中油也將在政策引導下，逐步走向轉型之路。在這個過程中，特別需要能「承先啟後」的領導者。對煉製事業部來說，更是如此。

李順欽強調，煉製事業部的這位領導者須一方面能掌握市場利基，發揮事業部可攻可守的生產調度彈性，作為公司銷售各類油品不可或缺的生產單位，不因為油品需求量的減少而退居第二線。另一方面，也能擘劃推動煉化轉型有關製程結構的調整，油品轉化成石化品的產銷調度，從各面向來看，辛執行長都是帶領事業部的不二人選。