南投縣政府為了鼓勵民眾加速汰換老舊機車，去年投入500萬預算補助民眾汰舊換購電動機車，根據統計去年南投申購電動機車補助成長62％，是全國最高。(吳建輝攝)

南投縣政府為了鼓勵民眾加速汰換老舊機車，去年投入500萬預算補助民眾汰舊換購電動機車，根據統計去年南投申購電動機車補助成長62％，是全國最高，今年再度投入1881萬預算補助換購電動機車，縣府補助1萬2000元，加上環保署、經濟部工業局等補助，最高每人可申請2萬2300元，低收最高則可以申請到4萬300元。

台灣電動車市場崛起，不管是機車、汽車廠商紛紛推出電動車款，但過去南投因土地面積廣闊，充電站不足，早期騎乘電動車民眾可能路途一半就沒電，因此難以受南投民眾喜愛，近年新型電動車不管是續航、馬力提升，加上充電站普及，讓南投電動車逐漸受到民眾青睞。

南投縣環保局長李易書表示，今年縣府投入千萬預算補助民眾購買、汰舊換新電動機車，根據統計2019年至2021年，南投已經淘汰近4萬3000輛的老舊機車，相當減少於1／4的老舊機車數量，14％機車排放量，減少4627公噸的碳排放，對於空氣品質有正面效益。

李易書說，一般民眾汰舊換新補助最高可領1萬2000元補助，低收入戶3萬，新購電動機車最高5000、低收6000、單純淘汰則是每輛1000元，加上環保署及經濟部工業局依車輛級距，還有1300至7000不等補助可以申請。

李易書強調，南投積極與車商合作打造電動車友善環境，目前縣內已經有超過百站的電動機車充換電站，讓民眾可以無憂無慮暢遊南投，也呼籲更多車主汰換高齡老舊機車，一起加入電動車輛行列，一起為南投空汙問題努力，創造更好美的環境。