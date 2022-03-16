女力崛起！台南青農聯誼會組織經營至今已有1700名會員，其中女性青農有387位，占了將近2成，39歲的台南青農聯誼會總會長許玉靜分享，現在聯誼會很多女性青農，大多是5年前加入這個大家庭，過程中彼此互相打氣、分享資訊，在組織運作和農務工作上，也獲得更多發聲機會。

許玉靜表示，台南近年女性青農比例逐漸提升，尤其在這5、6年，一開始有些女生是因為跟隨丈夫才投入農業，不過現在很多獨立女性，對於農業這塊很有夢想；另外，除了產銷履歷、有機農業方面，已建立良好的觀念，通路開發及生產規畫上也很穩定。

台南市政府農業局16日在太康有機農業專區，邀請女性青農分享她們從農心得。許玉靜說，以太康有機農業專區為例，目前就有3位女性從事生產，還有楠西區的果樹產銷班第50班，班員主要以女性為優先，內部運作非常順暢，對外參與活動及銷售也很活躍

楠西區果樹產銷班第50班長楊沁涓說，這幾年農政單位開辦許多課程，讓農民精進學習，她發現女性很多都能學以致用；3年前，她成立產銷班，主要是想幫助女性和沒有資源的青農，也很慶幸，產銷班成立後，班員間不僅彼此很團結且行動力強。

楊沁涓說，50班出產的品項眾多，從最大宗的芒果、梅子，再到木瓜、香蕉和芭樂等都有，還有人栽培蘭花，大家生產的作物不盡相同，因此彼此會互相媒合通路，帶來更多發展商機。